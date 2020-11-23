Пермскую школу №7, где заболели 13 учеников, пришлось дезинфицировать

Столовую в школе пришлось закрыть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним: в конце прошлой недели два десятка ребят из младших классов «английской» пермской школы №7 почувствовали себя плохо: у них появились тошнота, рвота, боли в животе, температура. Девятерых школьников родители отвели в больницу.

В школе началась дезинфекция, в ней провели проверку, чтобы выяснить, не случилось ли там массового заражения учеников коронавирусом. Эти опасения, к счастью, не подтвердились. Но в учебном заведении пришлось закрыть столовую: деятельность малого предприятия, которое обеспечивало учеников питанием, приостановлена до решения суда.

В связи с этим школа будет работать в сокращенном редиме.

- По результатам совместной проверки Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и департамента образования администрации Перми работа поставщика питания школы №7 будет временно приостановлена до решения суда, - сообщили в администрации Перми. - С 18 по 21 ноября у 18 учеников появились жалобы на плохое самочувствие, было проведено обследование детей и сотрудников пищеблока, в том числе, на коронавирусную инфекцию.

Результаты анализов выглядят так: у 13 учеников был выявлен норовирус, у двух ребят – ОРВИ, коронавирус ни у кого обнаружен не был.

- Сейчас дети находятся дома, их состояние удовлетворительное, - проинформировали в мэрии. - Сотрудники пищеблока с норовирусом были отстранены от работы и заменены другими.

В выходные в школе провели дезинфекцию классов, пищеблока и столовой.

- Режим работы школы сокращен - в первую смену обучение будет длиться с 08.35 до 11.35, во вторую смену – с 14.35 до 17.35, - сообщили в городском департаменте образования. - В течение месяца будут проверены поставщики питания в каждом районе Перми.

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