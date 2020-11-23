Александр Гулявцев стал новым генеральным директором хоккейного клуба «Молот-Прикамье»

Александр Гулявцев. Фото: страница ВК ХК "Северсталь".

В «Молоте-Прикамье» произошли кадровые изменения. Александр Гулявцев сменил на посту генерального директора Андрея Морозова, который подал в отставку.

Нового руководителя представила хоккейной команде министр физкультуры и спорта Прикамья Татьяна Чеснокова. Она пожелала Александру Гулявцеву достижения лучших результатов и поблагодарила Андрея Морозова за проделанную работу.

- Мы понимаем, что команде нужно развиваться, - прокомментировала она новое назначение.

- Давайте вместе переломим ситуацию, только тогда будут результаты, - предложил новый генеральный директор команде.

Александр Гулявцев родился в Перми в 1973 году и с 6 лет взял в руки клюшку. Долгое время он выступал за «Молот-Прикамье», болельщики назвали его легендой и символом пермского хоккея. С 2012 по 2013 годы был главным тренером пермской команды. Именно при нем пермские хоккеисты завоевали бронзовые медали ВХЛ. После Перми долгое время возглавлял череповецкий хоккейный клуб «Северсталь».