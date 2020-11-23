За сутки в коронавирусных отделениях в Прикамье выписали 198 пациентов, а прибавилось 173

Фото: краевое правительство.
- 23 ноября выписали 198 пациентов, проходивших лечение от коронавируса, а всего
за предыдущую неделю из медучреждений Прикамья было выписано 1396 пациентов, - сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.
Для сравнения: по данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в регионе выявили 296 новых случаев заражения COVID-19, из них 173 человека будут проходить лечение в больницах, 123 – лечиться амбулаторно на дому.
- Под наблюдением специалистов остаются 5885 жителей Пермского края, - информируют в Минздраве.