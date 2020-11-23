Фото: городская администрация.

Сегодня пермяки могли наблюдать непривычную картину: на перекрестке Комсомольского проспекта рабочие начали натягивать тросы трамвайной контактной сети.

- Специалисты занимаются монтажом поперечных растяжек, затем начнется установка продольного троса, к которому будет прикреплен контактный провод, - объяснили в городской администрации. – После этого останется выполнить работы по монтажу системы автоматики на трамвайных узлах – это будут завершающие работы по строительству новых трамвайных путей. Уже в следующем году на участке запустят трамваи, об изменении маршрутов будет сообщено дополнительно.

В рамках реконструкции улицы Революции от Центрального рынка до улицы Сибирской устроено четырехполосное движение по две полосы в каждую сторону. Строительство новых трамвайных путей позволит пустить трамваи по этой улице и соединить существующие ветки городского электротранспорта.