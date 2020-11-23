Школьника из Пермского края, спасшего близняшек на пруду, наградят

Слава Ширинкин спас девочек, провалившихся под лед.

В МЧС по Пермскому краю собираются наградить 11-летнего школьника, который спас девочек, провалившихся под лед. «Комсомольская правда» уже писала о героическом поступке Славы Ширинкина из поселка Юго-Камский.

Напомним, 14 ноября, Слава заметил на местном пруду двух девочек, они ходили по тонкому льду. Он крикнул им, чтобы уходили, но в тот же момент одна девочка провалилась в воду по плечи, вторая подошла к ней ближе и попыталась вытащить, но тоже провалилась. Мальчик не раздумывая бросился на помощь. Одну вытащил, за руку, а вторую тянул за лямку портфеля. Причем Слава вытаскивал школьницу, как настоящий профессионал. Чтобы не провалиться под лед самому, он лег.

Спасенными оказались две сестренки-близняшки 8 лет.

«Главное управление МЧС России по Пермскому краю выражает благодарность герою и готовит документы для награждения, а жителям напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на льду», - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

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