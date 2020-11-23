В Пермском крае 296 заболевших коронавирусом за сутки

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 18 594. Фото: Артем КИЛЬКИН

296 новых случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки в Пермском крае. Роспотребнадзор сообщает: 173 человека проходят лечение в больницах, 123 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 18 594. Ежесуточный прирост больных составил 1,6% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.

Из 296 новых заболевших - 105 мужчин, 186 женщин и 5 детей (4 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 48 человек, 128 человек в возрасте 45-65, 115 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

Скончались за сутки 13 пациентов с COVID-19.