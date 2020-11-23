«Девелопмент-Юг» предоставил администрации Перми гарантию исполнения своих обязательств по строительству социальной инфраструктуры в экогороде «Погода»

Фото: «Девелопмент-Юг»

Компания «Девелопмент-Юг» направила в адрес администрации Перми полис страхования гражданской ответственности с размером страховой суммы 1,24 млрд рублей в качестве гарантии исполнения своих обязательств по строительству объектов социальной инфраструктуры в экогороде «Погода». Финансовое обеспечение застройщик предоставляет ежегодно.

Фото: «Девелопмент-Юг»

Алексей Скрипкин, генеральный директор компании «Девелопмент-Юг» в Перми:

– Это наиболее цивилизованный метод отношений между властью и бизнесом в части гарантий обеими сторонами принятых на себя финансовых обязательств, рабочий механизм, который дисциплинирует обе стороны соглашений. Мы уверены в том, что все социальные объекты будут построены точно в срок, поэтому выступили с инициативой увеличить размер финансового обеспечения в 2 раза, чтобы его размер соответствовал стоимости строительства всех запланированных объектов социальной инфраструктуры.

Фото: «Девелопмент-Юг»

Девелопер уже приступили к строительству здания детского сада в экогороде «Погода». Современный детский сад станет частью спортивно-образовательного кластера, в который также войдет школа с бассейном, культурно-досуговым центром и помещением для дополнительного образования. Все эти объекты корпорация введет в эксплуатацию в экогороде «Погода» до конца 2023 года.