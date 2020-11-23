Три пары пермских фигуристов попали в ТОП-5 российского этапа Гран-при

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Фото: страница в Instagram пермской фигуристки.

Сразу три пары фигуристов из Перми попали в пятерку сильнейших на российском этапе Гран-при по фигурному катанию 2020/21, который завершился в Москве.

- Они представляли Пермский край и выступили весьма успешно, - отметили в краевом министерстве по физкультуре и спорту.

При этом Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов дебютировали на взрослых соревнованиях и сразу стали обладателями бронзовых медалей, набрав в сумме за два дня 210,07 балла. В прошлом сезоне они выиграли абсолютно все юниорские старты, став действующими чемпионами мира среди юниоров.

Четвертое место на московском этапе завоевала пермская спортивная пара Ясмины Кадыровой и Ивана Бальченко. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев из Перми заняли пятую строчку турнирной таблицы.