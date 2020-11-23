В Пермь прибыли противовирусные лекарства для лечения коронавируса

В Прикамье из Иркутска прибыла партия противовирусных препаратов для лечения коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Прикамье из Иркутска прибыла партия противовирусных препаратов для лечения коронавируса.

- 15 тысяч упаковок препарата «Номидес» (Осельтамивир) иркутского завода «Фармасинтез» начали поступать в аптеки Пермского края, - сообщает пресс-служба администрации региона. - Оно используется для лечения гриппа типа А и В, может применяться для профилактики и лечения COVID-19.

Напомним, о поставке в регион противовирусных медикаментов с компанией-производителем лично договорился губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Еще раньше благодаря переговорам главы региона в край были доставлены крупные партии таких препаратов как «Арбидол» (100 тыс. упаковок), «Азитромицин» (10 тыс. пачек) и «Парацетамол» (150 тыс. упаковок).