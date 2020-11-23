Пермяки могут пожаловаться в прокуратуру на отсутствие лекарств в аптеках и больницах

Прокуратура Пермского края проведет «горячую телефонную линию» по вопросам обеспечения доступности медицинской помощи. Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Прокуратура Пермского края проведет «горячую телефонную линию» по вопросам обеспечения доступности медицинской помощи.

Позвонив по телефону, можно сообщить если в аптеках и медучреждениях нет жизненно важных лекарств, противовирусных препаратов и средства индивидуальной защиты. Рассказать о несвоевременности оказания государственных и муниципальных услуг в медицинской сфере, перечислении и получении мер социальной поддержки и социальных выплат.

«Горячая линия» пройдет 23 ноября. Звонки жителей региона по этим вопросам принимаются ежедневно с 10 до 11 часов по телефону 8 (342) 212-24-90.