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Общество

Пермяки могут пожаловаться в прокуратуру на отсутствие лекарств в аптеках и больницах

Также горожане могут сообщить о несвоевременном оказании мед помощи
Анна Маркова
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Прокуратура Пермского края проведет «горячую телефонную линию» по вопросам обеспечения доступности медицинской помощи.

Прокуратура Пермского края проведет «горячую телефонную линию» по вопросам обеспечения доступности медицинской помощи.

Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Прокуратура Пермского края проведет «горячую телефонную линию» по вопросам обеспечения доступности медицинской помощи.

Позвонив по телефону, можно сообщить если в аптеках и медучреждениях нет жизненно важных лекарств, противовирусных препаратов и средства индивидуальной защиты. Рассказать о несвоевременности оказания государственных и муниципальных услуг в медицинской сфере, перечислении и получении мер социальной поддержки и социальных выплат.

«Горячая линия» пройдет 23 ноября. Звонки жителей региона по этим вопросам принимаются ежедневно с 10 до 11 часов по телефону 8 (342) 212-24-90.