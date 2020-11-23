Погода в Пермском крае на ближайшие дни

Синоптики не обещают погодных аномалий в Пермском крае. Фото: архив "КП"

Начало недели в Пермском крае будет достаточно комфортным. Синоптики не обещают нам погодных аномалий.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 ноября ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью –13,–8°, днем –8,–3°.

24 ноября облачно, преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью –5,–7°, днем –3,–5°.

25 ноября облачно, небольшой снег. Ветер южный 5-7 м/с. Температура воздуха ночью –2,–4°, днем –1,–3°.