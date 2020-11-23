Топ-5 территорий в Пермском крае, где больше всего заболевших коронавирусом

Больше всего жителей с COVID-19 за выходные в Перми – 312. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за выходные коронавирусная инфекция подтвердилась у 581 жителя. Новые заболевшие обнаружены в 35 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 в Перми – 312. На втором месте Чайковский – 32, на третьем - Краснокамск (26 заболевших). В Пермском районе заболел 21 житель, в Чернушке - 19, 18 - в Соликамске, 17 - в Березниках, 16 - в Осе.

В Чусовом выявлено 11 заболевших. По 10 за двое суток обнаружено в Кунгурском районе и Кунгуре. 9 жителей с коронавирусом выявлено в Верещагинском городском округе, 8 – в Бардымском районе, по 7 случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Лысьве и Красновишерске, еще по шесть – в Очере и Суксуне.

По пять новых случаев коронавируса – в Гремячинске, октябрьском городском округе, Горнозаводске. По три жителя с подтвержденным диагнозом Роспотребнадзор зафиксировал в Нытве, Орде, Карагайском и Березовском районах, Еловском городском округе и Губахе. По два – Кизеле, Куеде, Оханске и Чердыни.

Топ-5 по числу заболевших с начала эпидемии на 22 ноября входят:

Пермь - 10 936 заболевших,

Березники - 1073,

Пермский район - 901 заболевший,

Соликамск - 450,

Октябрьский городской округ - 389.