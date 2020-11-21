Пермский Театр-театр получил пять номинаций на премию «Золотая маска»

Победители премии будут объявлены в конце апреля. Фото: Правительство Прикамья.

20 ноября стало известно, что среди номинантов на Национальную театральную премию «Золотая маска» 2021 года в номинации Драма был заявлен спектакль пермского Театра-Театра «Загадочное ночное убийство собаки».

Среди номинантов названы и сам спектакль, и работа режиссера Данила Чащина, и лучшая мужская роль Александра Гончарука, и работа двух художников: Дмитрия Разумова и художника по свету Евгения Козина.

Гендиректор фестиваля Мария Ревякина сообщила, что церемония вручения «Золотой маски» пройдет в конце апреля 2021 года.