Более 85% опрошенных клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка положительно оценивают качество предоставляемых услуг

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Клиенты Сбербанка удовлетворены качеством предоставляемых им услуг в банке и дают положительную оценку сервисам. Такую оценку дали 86% опрошенных клиентов в регионе присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка. Рекомендовать банк своим знакомым и друзьям готовы 65% опрошенных.

Такие результаты были получены по итогам репрезентативного опроса более 27 тысяч клиентов за 10 месяцев 2020 года.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Сбербанк постоянно работает над улучшением качества обслуживания, мы стремимся сделать наши сервисы более удобными, комфортными и безопасными. Нам важно всегда оправдывать самые высокие ожидания. Для того чтобы улучшать себя и свои сервисы нам необходима обратная связь от наших клиентов. Исходя из ответов, мы понимаем, в правильном ли направлении движемся и что нужно изменить. И это непрерывный процесс, который и позволяет нам оказывать финансовые услуги на самом высоком уровне».

Сбербанк регулярно проводит исследования качества оказываемых услуг, используя при этом разные каналы: телефонные звонки-опросы специалистов колл-центра, смс (с номеров 900 и 9000), push-уведомлений в мобильном приложении.

Цель таких опросов — улучшение услуг и сервисов компании с помощью обратной связи от клиентов.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

24 сентября 2020 года Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.