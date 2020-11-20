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Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью художника Равиля Исмагилова

Накануне мастер умер от коронавируса
Анна Маркова
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Равиль Исмагилов скончался 19 ноября.

Равиль Исмагилов скончался 19 ноября.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования в связи со смертью художника Равиля Исмагилова. Напомним, он скончался 19 ноября на 81 году жизни от коронавируса.

«Примите глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Заслуженного художника России Равиля Бариловича Исмагилова.

Это тяжелая утрата для Пермского края. Он был и навсегда останется замечательным художником, творчеством которого восхищаются тысячи людей. Многогранный талант Равиля Бариловича позволил ему проявить себя в самых разных жанрах – живописи, рисунке, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, дизайне интерьеров.

Профессиональная деятельность Равиля Бариловича была связана с родным краем – в нем он видел источник вдохновения. Сегодня его наследие продолжает жить в уральских пейзажах и портретах известных пермяков, оформлении интерьеров знаковых объектов краевой столицы – гостиницы «Урал», Соборной мечети, Пермского хореографического училища, Пермского театра юного зрителя, Ледовой арены «Орленок».

Для жителей Пермского края Равиль Барилович останется талантливым земляком, которым мы все гордимся. Добрая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах».

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