Министр культуры России Ольга Любимова посетила Пермь

Фото предоставлено: министерство культуры Пермского края.

20 ноября в Пермь – обсудить развитие региональных проектов и посетить учреждения культуры прибыла федеральный министр культуры Ольга Любимова.

Она встретилась с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и прошлась с экскурсией по пермской художественной галерее. Во время визита обсуждались знаковые для культуры края вопросы. Ольга Борисовна высоко оценила развитие культурной сферы в регионе.

- Мы понимаем, что этот год несколько изменил всю культурную сферу, - сказала министр. - Но здесь в регионе есть успехи. Онлайн-концерты и видеотрансляции спектаклей и постановок региональных театров за пять месяцев самоизоляции набрали в сети почти 6 млн просмотров. Театры показали успехи на «Золотой Маске». Недавно в Перми завершился X Международный фестиваль Дениса Мацуева. Незабываемые эмоции дарят жителям Пермского края и другие культурные проекты.

Пермский край – активный участник реализации нацпроекта «Культура». Для оснащения детских школ искусств в 2020 году регион получил субсидию из федерального бюджета. Открываются новые кинозалы и автоклубы.

Более 300 волонтеров культуры в Прикамье включено в реализацию федерального проекта «Творческие люди». Открываются модельные библиотеки, которые становятся центром притяжения для людей всех возрастов, особенно детей и молодежи.