Жители Пермского края могут выиграть iPhone 12

Победителя акции определят с помощью генератора случайных чисел 18 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобильный оператор Tele2 приглашает жителей Пермского края принять участие в розыгрыше смартфона.

Для того чтобы стать участником розыгрыша, необходимо с 00 ч. 00 мин. 10.11.2020 г. по 22 ч. 00 мин. 15.12.2020 г.:

1. Подключиться к Tele2 на тариф «Мой разговор», «Мой Онлайн», «Мой онлайн+» и «Премиум» и активировать SIM-карту.

2. Заполнить купон, указав имя и номер телефона, и передать его представителю Tele2 в одном из салонов мобильного оператора по адресам, указанным в Правилах Акции.

3. Активно пользоваться услугами связи оператора Tele2 (отправлять SMS- сообщения, пользоваться мобильным интернетом, совершать исходящие вызовы).

4. Сохранить подключенный тарифный план.

Победителя акции определят с помощью генератора случайных чисел 18 декабря 2020 года в 14:45 в прямом эфире радиостанции ХИТ-ФМ, (100,7 FM). Организатор акции позвонят победителю, чтобы сообщить результат. При невозможности дозвониться до участника приз считается невостребованным и разыгрывается повторно.

Полный срок проведения акции, включая срок вручения Приза: с 10.11.2020 по 30.12.2020. Подробная информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения указана в Правилах Акции.

Материал предоставлен компанией Tele2