Волонтеры просят присоединиться к поискам пропавшей в Пермском крае женщины

В Краснокамске пропала 83-летняя Диана Иосифовна Стригунова.

В Краснокамске пропала 83-летняя Диана Иосифовна Стригунова. Волонтеры поискового отряда «Регион 59» организовывают ее поиски.

Время и место сбора 21 ноября в 11.00 в Краснокамске, улица Чапаева, 41.

«Одежда по погоде, светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк. Обязательно маски, перчатки».

С собой: вода питьевая, перекус.

Координатор: 8-951-926-70-14 Александр

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Нужны записи с регистраторов». Следователи продолжают поиски подростка, который пропал еще в июле

Последний раз парня видели у деревни Бобки (подробнее...)