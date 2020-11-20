Волонтеры просят присоединиться к поискам пропавшей в Пермском крае женщины

В Краснокамске пропала 83-летняя Диана Иосифовна Стригунова.
В Краснокамске пропала 83-летняя Диана Иосифовна Стригунова. Волонтеры поискового отряда «Регион 59» организовывают ее поиски.
Время и место сбора 21 ноября в 11.00 в Краснокамске, улица Чапаева, 41.
«Одежда по погоде, светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк. Обязательно маски, перчатки».
С собой: вода питьевая, перекус.
Координатор: 8-951-926-70-14 Александр
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