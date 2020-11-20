В Пермском крае перенесли сроки написания итогового сочинения. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Министерство образования Пермского края сообщило о переносе проведения итогового сочинения для выпускников 11 классов. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Оно должно было пройти 2 декабря. Теперь его проведение планируется не ранее 5 апреля 2021 года.

«Решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России и одобрено на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», - сообщает Минобр региона.

Напомним, успешное написание итогового сочинения для выпускников 11 классов - это допуск к государственной итоговой аттестации.

Кроме того, принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, что служит допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов.

Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных властей в дистанционном формате.