В Перми прошла конференция, на которой обсуждалось детское чтение

Фото предоставлено организаторами конференции.

На днях в Перми при поддержке Министерства просвещения РФ, пермского гуманитарно-педагогического университета и родителей состоялась конференция «Детское чтение в контексте современной культуры». Основной ее задачей стало обсуждение того, что интересно читать современному ребенку и решение вопроса, как привлечь его внимание к чтению.

Спикерами на «круглых столах» стали учителя, преподаватели и сотрудники библиотек. Также в рамках конференции состоялась творческая встреча с детским писателем Эдуардом Матвеевым.

В ходе конференции шли дискуссии о современных школьных программах по литературе, актуальных подходах и методике в преподавании этого предмета в школе, психологических запросах современных подростков и другие.

В итоге были выявлены наиболее успешные региональные практики поддержки и продвижения детского чтения. И вопрос этот привлек внимание педагогической и родительской общественности.