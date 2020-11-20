«Девушка, строитель и ребенок». В Перми в один день с высоты упали трое человек

Одно из ЧП произошло на стройке в центре Перми.

В Перми 19 ноября произошло три несчастных случая, связанных с падением с высоты. Около 18 часов на улице Сысольской 6-летний мальчик упал из окна третьего этажа. По информации источника «КП», ребенок поскользнулся на подоконнике. Приехавшие на место медики госпитализировали его в Краевую детскую клиническую больницу.

- Состояние ребенка стабильное, - рассказали в больнице. - Врачи КДКБ проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Его жизни ничего не угрожает.

Еще один несчастный случай произошел на стройке. Примерно в 20.15 на улице Петропавловская, 73а. Это стройка Многофункционального центр «Эспланада». 25-летний строитель упал с высоты 3 этажа. Мужчина госпитализирован в больницу.

Еще один случай падения с высоты произошел на улице Маршала Рыбалко примерно в 22 часа. 25-летня девушка упала из окна 2 этаже, с травмами ее госпитализировали.