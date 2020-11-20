В Прикамье от коронавируса за сутки скончались 15 пациентов

Коронавирус в Прикамье унес более 800 человек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Регион уже на 12 строчке по числу заболевших за сутки в стране. По информации Роспотребнадзора в крае выявили еще 286 человек с ковидом. Также за минувшие сутки зарегистрировано большое число смертей – 15. С начала эпидемии умерли 820 человек с коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 17 717

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