В Пермском крае коронавирус выявили еще у 286 человек

Из 286 новых заболевших – 109 мужчин, 170 женщин и 7 детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за сутки коронавирусной инфекцией заболели 286 человек. По информации Роспотребнадзора: 100 человек проходят лечение в больницах, 186 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 17 717. Ежесуточный прирост больных - 1,6% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня 1,17 (на 19 ноября – 1,17).

Из 286 новых заболевших – 109 мужчин, 170 женщин и 7 детей (6 мальчиков и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 33 человека, 158 человек в возрасте 45-65, 88 человек старше 65 лет.

Скончались за сутки 15 человек с коронавирусом.