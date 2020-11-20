Сеть Билайн в Пермском крае стала больше, а мобильный интернет – быстрее

Фото: Билайн

Билайн с начала года запустил более 70 новых объектов связи на своей инфраструктуре и провел работы по расширению емкости мобильной сети. А это значит, что 4G сеть становится доступна все большему числу жителей, в том числе проживающих и в небольших поселениях, а скорость мобильно интернета остается стабильно высокой даже при возрастающем объеме трафика.

В Перми запустил дополнительные 4G базовые станции на территории жилых районов, городских магистралях и в местах, популярных для отдыха. Абоненты могут проводить из дома рабочие видеоконференции или учиться удаленно, во время прогулок общаться в мессенджере или в дороге смотреть фильмы онлайн в HD-качестве. И не переживать, что интернет зависнет в самый неподходящий момент.

В одном из самых популярных в городе мест шоппинга – в торговом центре «Семья» не осталось «белых пятен». 4G сеть Билайн быстро соберет семейный совет на видеозвонок для выбора подарка, сторис об удачной покупке отправится даже из примерочной.

Важным этапом в развитии инфраструктуры стал запуск 4G интернета в 20 районных центрах и поселках Пермского края. Теперь все, кто проживает в населенных пунктах Сейва, Пашия, Елово, Ильинский, Филатово, Голдыревский, Ергач, Комсомольский, Троельга, Октябрьский, Сарс, Орда, Юг, Орел, Сибирь, Уньва, Романово, Усолье, Марковский, Чайковский, Прикамский имеют возможность комфортно пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом.

Таким образом, еще более 50 тысяч жителей разных районов края получили доступ ко всем цифровым сервисам для работы и отдыха, а также возможность решать вопросы при помощи смартфона и получать необходимую информацию «здесь и сейчас».

После увеличения покрытия сети 4G больше возможностей появилось у отдыхающих на территории горнолыжного комплекса «Жебреи» на живописных горных склонах или на берегу реки Сылва. Любители активного отдыха могут сразу после спуска с трассы отправлять фотографии в соцсети или во время рыбалки, если не будет клёва, просмотреть новый фильм.

Одновременно с запуском базовых станций, Билайн проводил работы по повышению производительность сети. На территории Пермского края оператор расширил частотный ресурс, что позволило обеспечивать еще более высокие скорости передачи данных и увеличить надежность обслуживания. В результате за год средняя скорость мобильного интернета выросла в 2,5 раза.

Сегодня все больше жителей Прикамья отдают предпочтение 4G-девайсам и используют возможности смартфонов по-максимуму. Поэтому оператор запустил связь нового поколения и без абонентской платы - «Связи Z». Жителям могут подобрать подходящий пакет для комфортного серфинга в интернете – 10, 30 или 50 ГБ, любители долгих разговоров подключить пакет 100 или 300 минут, а привыкшие к простым текстовым сообщениям - пакет из 100 SMS. Для тех, кто хочет зависать в любимых сервисах без ограничений, предусмотрены безлимитные опции, которые можно подключать по необходимости – и на день, и навсегда.