В Перми открывается первый открытый каток.
Фото: архив "КП"
В Перми открывается первый открытый каток. Встать на коньки пермяки смогут на стадионе "Юность" уже 21 ноября. Каток будет работать в субботу и воскресенье с 15.00 до 21.00.
Цены:
Вход для взрослых - 200 рублей.
Школьники, студенты и пенсионеры - 150 рублей.
Семейный абонемент на 1 посещение - 500 рублей (папа, мама, дети - не менее 2-х детей до 18 лет, при предъявлении официального документа - паспорта с вписанными детьми).
Вход для сопровождающего - 50 рублей.
Адрес: улица Революции, 27