В Перми открывается первый открытый каток. Фото: архив "КП"

В Перми открывается первый открытый каток. Встать на коньки пермяки смогут на стадионе "Юность" уже 21 ноября. Каток будет работать в субботу и воскресенье с 15.00 до 21.00.

Цены:

Вход для взрослых - 200 рублей.

Школьники, студенты и пенсионеры - 150 рублей.

Семейный абонемент на 1 посещение - 500 рублей (папа, мама, дети - не менее 2-х детей до 18 лет, при предъявлении официального документа - паспорта с вписанными детьми).

Вход для сопровождающего - 50 рублей.

Адрес: улица Революции, 27