В Пермском крае выделили еще 100 коек для лечения больных с коронавирусом

В Перми открыто дополнительно 60 коек - в клинике РЖД.

В Пермском крае за прошлые сутки госпитализировали 184 человек с коронавирусом. Продолжающийся рост заболеваемости вынуждает власти разворачивать дополнительные койки для пациентов с ковидом.

За прошедшие сутки в медучреждениях региона дополнительно развернуто 100 коек в двух территориях региона. В Перми открыто дополнительно 60 коек - в клинике РЖД, 40 коек развернуто в Нытвенской центральной больнице.

В общей сложности в регионе под лечение жителей с коронавирусом перепрофилировано 4524 койки в 30 медорганизациях, - сообщает Минздрав. - Расположены они преимущественно в краевой столице (14 учреждений), а также Осе, Краснокамске, Нытве, Чайковском, Суксуне, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, Кочево, Губахе, Очере, Чернушке, Кизеле и Пермском районе.

На сегодня в них находится 3555 пациентов: 2093 чел. с коронавирусом, остальные – с пневмониями и подозрениями на инфекцию. Из всех госпитализированных 125 пациентов с тяжелой пневмонией подключены к аппарату ИВЛ (из них 101 чел. с COVID-19, остальные с подозрением на инфекцию – 23 и внебольничной пневмонией - 1).