Онлайн-курс «Социальный контракт: Учимся вместе!» - это удобный бесплатный источник знаний

Елена Александрова

- Создание любой программы - это творческий процесс и для этого необходимы точные параметры для кого курс и очень-очень необходимо вдохновение, - говорит Елена Александрова. - Прежде всего, вдохновляют тебя твои коллеги по проекту, так как делятся своими мыслями и идеями, подсказывают, в каком ключе лучше предоставить информацию, зная нашу аудиторию. Затем мы прописали план действий, что от кого необходимо и назначили даты видеозаписи курса, а также сдачи работ для загрузки на наш учебный портал. Вот так создаются наши курсы.

Курс «Социальный контракт: Учимся вместе!» был создан в онлайн-формате, так как в период пандемии стоит себя беречь и пользоваться ресурсами, которые позволяют людям меньше контактировать лично.

- Онлайн-курс - это удобный бесплатный источник знаний, - продолжает бизнес-трнер. – Его темы интересны для всех слушателей, мы это понимаем по обратной связи. И пройти обучение стоит не только тем, кто хочет получить социальный контракт, а любому предпринимателю – и настоящему, и будущему - ведь это абсолютно бесплатная возможность получить нужные знания для реализации своих проектов

Курс доступен по ссылке.

ВАЖНО!

Проект «Социальный контракт: Учимся вместе» реализуется Автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр поддержки и развития некоммерческой организации «Мастерская социальных проектов» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов, информационной и методической поддержке Министерства социального развития Пермского края, Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства "НАСМНОГО", проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Крепкая семья» в Пермском крае. Проект является победителем XXII городского конкурса социально-значимых проектов «Город-это мы».