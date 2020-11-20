В Прикамье коронавирус обнаружили в 25 территориях

Всего в Пермском крае 17431 заболевший. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердился у 272 человек. Новые заболевшие выявлены в 25 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 в Перми – 176. На втором месте по заболеваемости Кунгур – 23, на третьем – Пермский район - 13 заболевших. В Березниках обнаружено 10 жителей с COVID-19, в Чусовом 6. Еще по пять выявлено в Березовке, Орде и Кунгурском районе. В Соликамске зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусной инфекцией. По три жителя с COVID-19 обнаружено в Краснокамске и Барде. В пяти территориях зарегистрировано по два случая заражения: Лысьве, Верещагино, Осе, Суксуне и Гремячинске.

По одному выявлено в 9 муниципалитетах Пермского края: Чердыни, Нытве, Чернушке, Сиве, Очере, Красновишерске, Кишерти, Ильинском и Горназоводске.

Всего в Пермском крае 17431 заболевший. Коронавирус есть во всех территориях Прикамья.