В Пермский край придут первые метели и ледяной дождь

В ближайшие дни в Прикамье будет снежно и ветрено. Фото: архив "КП"

В Пермском крае прошлой ночью было по-зимнему морозно, местами до -19 градусов. Повсеместно лежит снег высотой 5-15 см, в Губахе до 22 см. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни морозы ослабеют.

20 ноября под влиянием теплого атмосферного фронта с запада пройдет снег. В отдельных районах края метели, ледяной дождь и усиление скорости ветра до 18 м/с. Температура воздуха повысится, ночью ожидается -3,-8°, при прояснениях до -12°, днем 0,-5°.

С 21 по 24 ноября ожидается местами небольшой снег, в основном по северным и восточным районам Пермского края, ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, с усилением 21 ноября при порывах до 15 м/с, температура воздуха в ночные часы -4, -9°, с кратковременным понижением ночью в воскресенье до -10, -15°, в Перми до -12°, днем от -3 до -8°.