Синоптики: 20 ноября в Перми пройдет ледяной дождь

Ледяной дождь опасен и для прохожих, и для автомобилистов. Фото: Василий Вахрин

20 ноября синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Перми и Пермском крае.

- Будет идти мокрый снег, ледяной дождь, метель, порывы ветра до 18 м/с, - сообщили в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха повысится, в ночное время ожидается -3,-8°, при прояснениях до -12°, днем 0,-5°.

Мэрия поручила подрядчикам оперативно убирать улицы, уделяя внимание обработке и прометанию тротуаров. Этим будет заниматься 180 единиц техники и 350 дорожных рабочих.

А утром и днем 20 ноября пройдут контрольные рейды, будет проверено качество уборки.

Пермяки в случае, если они считают, что уборка сделана плохо, могут обратиться в администрации своих районов или на ресурс «Управляем вместе».

- В связи с ухудшением погодных условий нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие, - напомнили в Госавтоинспекции Пермского края.