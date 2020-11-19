Синоптики: 20 ноября в Перми пройдет ледяной дождь

Ледяной дождь опасен и для прохожих, и для автомобилистов.
Фото: Василий Вахрин
20 ноября синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Перми и Пермском крае.
- Будет идти мокрый снег, ледяной дождь, метель, порывы ветра до 18 м/с, - сообщили в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха повысится, в ночное время ожидается -3,-8°, при прояснениях до -12°, днем 0,-5°.
Мэрия поручила подрядчикам оперативно убирать улицы, уделяя внимание обработке и прометанию тротуаров. Этим будет заниматься 180 единиц техники и 350 дорожных рабочих.
А утром и днем 20 ноября пройдут контрольные рейды, будет проверено качество уборки.
Пермяки в случае, если они считают, что уборка сделана плохо, могут обратиться в администрации своих районов или на ресурс «Управляем вместе».
- В связи с ухудшением погодных условий нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие, - напомнили в Госавтоинспекции Пермского края.