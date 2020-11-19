У каждого четвертого трудоспособного жителя Пермского края открыт вклад в Сбербанке

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На данный момент более 370 тысяч вкладов на общую сумму 131 млрд рублей жители Прикамья открыли в Сбербанке. Таким образом, каждый четвертый трудоспособный житель региона доверяет свои накопления крупнейшему банку. Средняя сумма открытого вклада составляет чуть менее 350 тысяч рублей.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением Сбербанка:

"Традиционно наши клиенты пользуются различными инвестиционными продуктами для приумножения собственных средств, один из самых популярных среди них - вклад. В условиях самоизоляции мы предлагаем нашим клиентам отдавать предпочтение онлайн продуктам. Это не только более выгодно, но и более безопасно. Посмотреть все условия по нашим депозитам и выбрать наиболее подходящий можно без визита в офис в приложении Сбербанк Онлайн".

Наиболее востребованными среди вкладчиков являются вклады из постоянной линейки, представленной Сбербанком:

Вклад "Сохраняй" - поможет сберечь накопления и получить достойный доход. Вклад без частичного снятия, без пополнения.

Вклад "Пополняй" - поможет удобно накопить нужную сумму. Вклад без частичного снятия, с пополнением.

Вклад "Управляй" - подойдет тем, кто ценит возможность частичного снятия средств без потери процентов. Вклад с частичным снятием, с пополнением.

Денежные вклады "Сохраняй", "Пополняй" и "Управляй" можно открыть в рублях или долларах. Кроме того, Сбербанк предлагает вклады с повышенными ставками и особые вклады, такие как "Пенсионный плюс" и "Социальный". Вклады можно открыть на устройствах самообслуживания, в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн. Подробности и условия по вкладам - на сайте Сбербанка.