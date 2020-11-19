По договоренности с губернатором в Прикамье вылетел самолет с лекарствами от коронавируса и гриппа

Фото: краевое правительство.

Краевые власти предпринимают усилия, чтобы насытить аптеки лекарствами, востребованными в условиях коронавируса.

Сегодня благодаря договоренности с губернатором Дмитрием Махониным была отправлена из Иркутска в Пермь большая партия препарата «Номидес» (активное вещество - осельтамивир), который может применяться не только при гриппе типа А и В, но также для профилактики и лечения коронавируса. Лекарства произвели на иркутском заводе «Фармасинтез», с руководством которого глава Прикамья провел переговоры.

Самолет с 15 тысячами упаковок «Номидеса» сделал промежуточную посадку в Москве, а дальше направится в столицу Прикамья. Как сообщили в краевом правительстве, лекарства должны поступить в аптеки в начале следующей недели.

Ранее благодаря переговорам, которые провел Дмитрий Махонин, в регион уже поставили и распределили по аптекам крупные партии препаратов: 100 тысяч упаковок «Арбидола», 10 тысяч пачек «Азитромицина» и 150 тысяч упаковок «Парацетамола».

На совещании с аптечными сетями Дмитрий Махонин подчеркивал значимость обеспечения лекарствами жителей региона.

- Сейчас есть сложности в получении лекарств, связанные с введением новой системы маркировки в стране, - отмечал губернатор. - Поэтому проблема с временным дефицитом препаратов в аптеках есть у всех регионов. Краевые власти и я лично сделаем все, чтобы максимально оперативно доставлять лекарства в аптеки региона. От этого зависит здоровье и жизнь наших земляков.

Узнать о наличии препаратов, в том числе, противовирусных и антибиотиков, можно по телефону единой справочной службы. Ее открыли по поручению губернатора Дмитрия Махонина для удобства жителей Прикамья. Получить информацию можно по телефону 8 (342) 219-84-84.