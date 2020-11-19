Пермяки могут поставить прививку от гриппа в ТРК «Семья»

В регионе поставлено 1 140 272 дозы: 767 540 доз для взрослых, 372 732 дозы для детей. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Перми продолжается вакцинация от гриппа. Мобильные бригады медиков, занимающиеся на этой неделе будут работать в Свердловском районе Перми. Прививочный пункт откроется на парковке у ТРК«Семья» - ул. Революции,13, напротив продуктового магазина:

20 ноября (пятница) автобус будет дежурить с 15.00 до 19.00 21 ноября (суббота) с 12.00 до 16.00

По данным Министерства здравоохранения Прикамья, за прошедшую неделю мобильными прививочными бригадами был привит 131 человек. Из них 74 человека вакцинировано в ТЦ «Кит», 57 жителей – в ТЦ «Знания».

Всего на данный момент в Пермском крае привито 883 474 чел. В регионе поставлено 1 140 272 дозы: 767 540 доз для взрослых, 372 732 дозы для детей.