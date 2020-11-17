«От Перми до Оксфорда один клик». Пермяки представили четырехминутный видеоролик о нашем городе в рамках «Недели дружбы «Пермь-Оксфорд»

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В этом году Пермь и Оксфорд отмечают 25-летие побратимских отношений. Обычно взаимодействие между городами проходит в Окcфорде на заседании творческого клуба Open Screen («Открытый экран»). Там режиссеры демонстрируют свои короткометражные фильмы и общаются с коллегами по цеху. Но из за пандемии очные мероприятия отменили, поэтому заседание творческого клуба перешло в онлайн. Онлайн мероприятия проходят в течение октября и ноября. А с 10-го ноября стартовала «Неделя дружбы «Пермь-Оксфорд».

Пермяки представили для проекта «Open Screen» 4-минутный видеоролик о Перми, в котором молодые люди показывают гостям свои любимые места в городе. Англичане высоко оценили юмор ребят и операторскую работу.

- Оксфордцы продемонстрировали пермякам фильм «Dancing the Difference», снятый одним из участников совместного танцевального проекта, который состоялся 15 лет назад. Картина рассказывает о творческом процессе, когда стираются различия между танцевальными школами, накопленным опытом, мировоззрением, и через танец участники приходят к взаимопониманию. Успех проекта был феноменальным, до сих пор все участники и зрители тепло отзываются о нем, — сообщили в пресс-службе муниципального образования город Пермь. На встречу пришли оксфордские танцовщики, которые тогда были подростками и до сих пор хранят самые приятные воспоминания о нашем городе.