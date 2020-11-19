Группа Райффайзен запускает расширенный API-маркетплейс

Фото: Райффайзенбанк

Международная банковская группа Райффайзен Банк Интернациональ (RBI) запустила расширенный API-маркетплейс, который станет платформой для взаимодействия с другими участниками рынка и позволит совместно разрабатывать новые продукты и сервисы. Корпоративные клиенты RBI смогут использовать платформу, чтобы встраивать сервисы банка в свои внутренние системы, для физических лиц они станут доступны через сторонних провайдеров.

На обновленном API-маркетплейсе RBI можно найти подробные описания API-продуктов и получить мгновенный доступ к песочнице, чтобы протестировать решение в безопасной среде. RBI API-маркетплейс объединяет несколько порталов разработки RBI, и таким образом служит единой точкой входа для любого участника рынка, который захочет присоединиться к развивающейся экосистеме RBI.

Превосходное качество клиентского сервиса в цифровую эпоху – приоритет для RBI. Пандемия подтвердила, насколько важное значение для качественного клиентского опыта приобретает сегодня мгновенное, бесшовное и бесперебойное цифровое взаимодействие между компаниями различных отраслей в безопасной финансовой экосистеме со множеством доверенных партнеров.

Обновленный API-маркетплейс позволит разработчикам RBI стать ближе к 16,8 миллионам клиентов и создавать продукты, заточенные под их потребности, которые позволят, например, отправлять денежные переводы по смс, контролировать семейный бюджет в одном интерфейсе, оформлять ипотеку, не выходя из дома, или покупать страховку в один клик. В рамках обновления API-маркетплейса учли ожидания новой группы партнеров – внешних разработчиков; улучшенный пользовательский опыт при работе с платформой позволит развивать комфортное сотрудничество.