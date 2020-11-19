В Перми окончены поиски 17-летнего парня

Поиски 17-летнего парня остановлены, он найден.
Фото: Василий Вахрин
В Перми остановлены поиски 17-летнего парня. По информации поискового отряда имени Ирины Бухановой молодой человек найден, жив.
Напомним, парень пропал два дня назад. Родственники волновались за молодого человека и обратились за помощью к волонтерам. Сегодня в 15.00 был организован сбор и вот уже стало известно, что он нашелся.
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