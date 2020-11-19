В Перми пропал 17-летний парень

Виктор пропал 17 ноября.

В Перми пропал 17-летний Виктор Котков. О нем ничего неизвестно уже два дня. Поисковый отряд имени Ирины Бухановой объявил срочный сбор.

Приметы Виктора: худощавого телосложения, волосы темные, глаза серые.

Был одет в синюю куртку, темно-синие спортивные штаны, белую толстовку с капюшоном, синие кроссовки с белой подошвой.

Место сбора: Пермь, Свердловский р-он, улица Гусарова, 14.

Форма одежды: «город - лес», яркая, удобная, теплая. С собой по возможности взять: жилеты, фонари, воду, горячий чай, перекус, свистки

По возможности, установите на свой телефон программу «Геотрекер».

Координатор: Ксюша Макарова - 89026308082, - просят волонтеры.