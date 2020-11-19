Пермяк стал лучшим теннисистом лиги «Трудовые резервы»

Фото: теннисная лига "Трудовые резервы".

В Москве в спорткомплексе «Мультиспорт» прошел заключительный этап всероссийского турнира теннисной лиги общества «Трудовые резервы». В этих соревнованиях за победу сражались спортсмены-любители из разных городов России, а также все лидеры рейтинга лиги.

Пермский теннисист Александр Трошков стал обладателем золотого кубка. В итоге он был признан лучшим теннисистом лиги среди мужчин в категории до 50 лет, набрав за сезон 126 очков. Пермяк представлял организацию «Мотовилиха-гражданское машиностроение».

Соревнования «Трудовых резервов» проходили в рамках реализации задачи Национального проекта «Демография», федерального проекта «Спорт-норма жизни» - вовлечение населения в массовый спорт и здоровый образ жизни. Такое поручение дал Президент Российской Федерации Владимир Путин.