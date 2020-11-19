«Яндекс.Еда». Что пермяки чаще всего заказывают в популярном сервисе доставки

Пермяки чаще других россиян заказывают поке. Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики Яндекс.Еды выяснили, что и когда заказывают пермяки и сколько за это платят. Сервис собрал данные о популярности блюд.

Чаще всего в городе заказывают бургеры, закуски из картофеля и супы. Четверное по популярности блюдо – салаты, затем пицца, роллы и суши - на 6 позиции, следом идут закуски из курицы, шаурма и десерты. Замыкают десятку рейтинга роллы из лепешки.

По данным сервиса с июля по сентябрь, у пермяков есть такие блюда, которые они заказывают гораздо чаще, чем в среднем по стране: сильнее всего горожане выделяются пристрастием к поке - это гавайское блюдо, которое сейчас очень популярно в Америке и Европе, а с недавних пор становится все более известным и в России. Рис (или другая крупа) или зелень, сырая рыба и морепродукты, кисло-сладкие соусы - и множество начинок на любой вкус.

Еще у пермяков пристрастие к котлетам и рису.