На «Азоте» увеличили фасовку аммиачной селитры

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

На 400 тонн в сутки увеличили фасовку гранулированной аммиачной селитры в мягкие контейнеры (МКР) в филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». Это стало возможным за счет модернизации нижней фасовочной установки. Ее усовершенствовали сотрудники предприятия. На закупку и монтаж оборудования завод направил более 21 млн рублей.

Проект основан на имеющемся опыте работы действующих фасовочных установок. В течение года азотчики трудились над разработкой идеи. Сообща они продумали все нюансы и тонкости: какое оборудование закупить, как изменить существующее, как настроить автоматизацию фасовки.

Андрей Яковлев, начальник транспортного отдела филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Отгрузка в МКР – одна из самых популярных у потребителей. Поэтому увеличение отгрузки – необходимость. Точно такая же новая установка, с идентичными функциями, обошлась бы предприятию более чем в 100 млн рублей. Российский, менее надежный аналог – около 40 млн. И это не считая транспортировки и установки. Изобретение наших сотрудников обошлось в разы дешевле покупки новой установки зарубежного производства.

Почти все оборудование установлено на верхних отметках цеха погрузки продукции. Азотчики объединили два существующих накопительных бункера в один, тем самым увеличили объем. Также установили два весовых дозатора, для них были специально сконструированы дополнительные опоры, смонтировали дозирующие колонки, разнесли оборудование в соответствии с расчетами и подключили в работу новый компрессор и локальный фильтр.

Одним из важных этапов проекта стала автоматизация. Программное обеспечение разработали специалисты отдела главного прибориста практически с нуля. Сегодня фасовка аммиачной селитры в МКР на усовершенствованной линии оправдала себя. Сейчас на этом участке погрузки фасуется 3 200 тонн продукции в сутки, вместо прежних – 2 800 тонн.