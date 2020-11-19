В Пермском крае 272 заболевших коронавирусом за сутки

За сутки госпитализировали 184 человека с коронавирусом. Фото: архив "КП"

Очередной рекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией за сутки зафиксирован в Пермском крае. У 272 человек диагноз подтвержден лабораторно. Роспотребнадзор сообщает о том, что 184 человека проходят лечение в больницах, 88 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевши в Пермском крае достигло 17 431. Ежесуточный прирост больных - 1,6% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,17 (на 18 ноября – 1,17)

Из 272 новых заболевших - 115 мужчин, 155 женщин и 2 ребенка (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослых населения: младше 45 лет – 26 человек, 131 человек в возрасте 45-65, 113 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение.

Скончались за сутки еще 6 человек.