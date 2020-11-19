Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 открыл новый сезон проекта «Дом по другим правилам». Диджитал-пространство стало популярным у жителей разных регионов России еще весной: в онлайн-доме проходили лекции, экскурсии, кулинарные мастер-классы, концерты, кинопоказы, тренировки. Летом Tele2 пригласила всех гостей дома в путешествие по разным регионам Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Посетители диджитал-пространства побывают в Перми, Москве, Челябинске, Иркутске и Мурманске.

С момента открытия «Дома по другим правилам» в нем побывало 1,5 млн гостей. Летом жители разных регионов России посещали гастрономические мастер-классы, лекции, тренировки и смотрели трансляции из туристических мест: погружались в историю виноделия в долине Лефкадии, исследовали исторический центр Казани, собирали гребешка на мариферме во Владивостоке и учились готовить блюда из морепродуктов.

Осенью посетители дома смогут по-новому взглянуть на Пермь, Москву, Челябинск, Иркутск и Мурманск. В этих городах гостей ждут увлекательные лекции или экскурсии, а также кулинарные мастер-классы от лучших рестораторов и бартендеров. Например, в Перми зрители отправятся в музей PERMM и увидят город как центр искусства, а потом в ресторан-сыроварню Interview, где приготовят три блюда со свежими сырами.

Фото: предоставлено Tele2

Также осенью в «Доме по другим правилам» появятся несколько увлекательных авторских экскурсий по Мурманску, которые проведут ведущие Power Хит Радио. Каждый из них покажет зрителям свой город и проведет любимым маршрутом. Гости онлайн-дома увидят портовый Мурманск, парадную архитектуру города, а также узнают, как он связан с созданием легендарного аромата Chanel № 5. Кроме того, лекторий и другие комнаты онлайн-дома дополнят новыми материалами от партнеров проекта – просветительского проекта Arzamas, Института «Стрелка», Red Bull.

Летом в онлайн-доме прошло более 40 трансляций из восьми городов, которые в сумме набрали 6 млн просмотров. В число самых популярных эфиров вошли интервью с основателем архитектурного бюро RHIZOME Евгением Решетовым «Дворы как часть истории Петербурга», прогулка по рынку Ростова-на-Дону и мастер-класс по приготовлению сезонных блюд. Каждую из этих трансляций зрители посмотрели более 1 млн раз. В целом в категории прямых эфиров лидировали гастрономические мастер-классы из ресторанов и баров – их смотрели больше 80% зрителей трансляций.

Также популярностью пользовались диалоги о городской жизни с урбанистами из Санкт-Петербурга и контент из южных регионов России: экскурсия по парку «Краснодар», путешествие в долину Лефкадию, которую называют «русским Провансом», и прогулка по центру винного туризма – Абрау-Дюрсо. На третьем месте рейтинга по числу просмотров эфиров – лекции и онлайн-тренировки. Одним из самых популярных разделов во всем онлайн-доме стал «Кинозал», его посетила четверть гостей. Чаще всего зрители смотрели фильмы «Капернаум», «Месть от кутюр», «Единичка». Для нового сезона проекта Tele2 вместе с онлайн-кинотеатром Wink подготовили новую подборку фильмов и сериалов с высоким рейтингом. Летом гости дома стали больше интересоваться кулинарными мастер-классами – разделы «Кухня» и «Бар» тоже оказались одними из самых посещаемых.

Материал предоставлен компанией Tele2