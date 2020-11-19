ПЗСП заботится о своих клиентах

Если у клиента нет личного автомобиля, чтобы избежать длительной поездки на общественном транспорте, при первом визите в офис продаж компания ПЗСП закажет и оплатит услуги такси. Фото: Денис Сакаев

В связи с повышенным спросом на квартиры и введенными противовирусными ограничениями для безопасности своих клиентов и сотрудников группа компаний ПЗСП внедрила электронную запись на консультацию и приобретение квартиры в отделе недвижимости компании. Запись в отдел недвижимости на определенное время можно оформить через сайт ПЗСП во вкладке «Посетить офис» или на странице выбранного объекта. Прием клиентов ведется строго при наличии средств индивидуальной защиты и прохождении термометрии.

Также на сайте ПЗСП действует уникальный сервис, с помощью которого клиент, не выходя из дома, может подобрать квартиру и подать заявку на ипотечное кредитование сразу в несколько банков. Новая услуга от застройщика позволит клиенту сэкономить время и нервы, выбрать оптимальную банковскую программу и избежать визитов в банки.

Кстати, если у клиента нет личного автомобиля, чтобы избежать длительной поездки на общественном транспорте, при первом визите в офис продаж компания ПЗСП закажет и оплатит услуги такси.

Сегодня в продаже у группы компаний ПЗСП несколько строящихся домов по адресам: ул. Адмирала Ушакова, 15 и 65, ул. Кисловодская, 12, ул. Баранчинская, 16, а также новый объект по бульвару Гагарина, 18.

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Ушакова, 15 – ООО «Спецстрой Ушакова, 15», ул. Ушакова, 65 – ООО «Спецстрой Водники», ул. Баранчинская, 16 – ООО «Спецстрой Баранчинская, 16», ул. Кисловодская, 12 – ООО «Спецстрой Кисловодская, 12», бульвар Гагарина, 18 – ООО «Спецстрой Бульвар Гагарина, 18».