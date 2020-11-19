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Общество

В Пермском крае бухгалтер школы присвоила себе 2.7 млн рублей

Полицейские выяснили, как она это сделала
Анна Маркова
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Бухгалтер три года начисляла себе завышенную зарплату.

Бухгалтер три года начисляла себе завышенную зарплату.

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

35-летнему бухгалтеру школы предъявлено в Краснокамске предъявлено обвинение. Местную жительницу обвиняют в «Присвоении или растрате». На протяжении почти трех лет, пользуясь своим служебным положением, женщина вносила в электронные реестры для перечисления заработной платы завышенные суммы подлежащих ей выплат.

В результате на ее счет за незаконно поступило больше 2 700 000 рублей. Похищенные деньги она тратила на что хотела.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает ГУВД по Пермскому краю.