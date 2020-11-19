В Перми построят новую трамвайную ветку

В ближайшие пять лет в Перми может появится как минимум одна новая трамвайная ветка. Фото: Василий Вахрин

В ближайшие пять лет в Перми может появится как минимум одна новая трамвайная ветка, а также обновлен подвижной состав. Это должно произойти в рамках подписанного соглашения на выставке «Транспортная неделя» в Москве. Свои подписи о сотрудничестве на пять лет поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и вице-президент холдинга «Синара-Транспортные машины» Юрий Осинцев.

Ранее компания «СТМ» представила в Перми предложение по созданию двух новых трамвайных линий: от улицы Промышленной до аэропорта Большое Савино и от улицы Горького в микрорайон Ива, - сообщает издание Business Class.

В подписанном соглашении речь идет также о строительстве двух новых веток. Но названа в сообщении пресс-службы краевого правительства только одна из них - на Иву (через среднюю дамбу и микрорайон Садовый).

Сотрудничество предполагает инвестиции как в строительство или модернизацию путей, так и в приобретение подвижного состава. «В планах – в следующем году «поставить на рельсы» комплексную программу обновления трамвайного парка, обновить 110 км трамвайных путей», - отметил Дмитрий Махонин.

В рамках соглашения о сотрудничестве будут созданы рабочие группы, которые детализируют задуманные проекты и рассчитают их стоимость.