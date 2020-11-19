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Общество

В Пермском крае коронавирус обнаружили у жителей 24 территорий

За сутки их число увеличилось на 257 случаев
Анна Маркова
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Всего на 18 ноября коронавирус есть во всех территориях Прикамья.

Всего на 18 ноября коронавирус есть во всех территориях Прикамья.

Фото: архив "КП"

В Пермском крае за сутки, новые заболевшие обнаружены в 24 территориях региона. Выявлено 257 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Больше всего жителей с COVID-19 в Перми - 130 заболевших. На втором месте по заболеваемости Березники - 26, на третьем - Соликамский городской округ (16 заболевших). В Пермском муниципальном районе 15 жителей с COVID-19, в Кунгуре - 11, в Березовском муниципальном округе - 7.

По пять выявлено в Кишертском и Кунгурском муниципальных районах, а также в Очерском городском округе. Еще по 4 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Бардымском муниципальном районе, а также Осинском, Чердынском и Чернушинском городских округах. В Ординском муниципальном округе, Краснокамском и Чусовском городских округах обнаружено по 3 заболевших. Кроме того, по 2 зараженных COVID-19 выявлено в Красновишерском, Чайковском и Октябрьском городских округах и ЗАТО «Звездный».

По одному в 4 муниципалитетах Пермского края: Еловском и Частинском муниципальных районах, Ильинском и Лысьвенском городских округах.

На 18 ноября коронавирус есть во всех территориях Прикамья.

Коронавирус в Перми и Пермском крае