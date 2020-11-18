«У легковушек снесло капоты». В соцсети появилась видеозапись ДТП в Перми

Скриншот видео: страница "ЧП ДТП Пермь" в Instagram.

«Комсомолка» уже писала, что сегодня утром отечественная легковушка выскочила на встречку и столкнулась с иномаркой «Хендай Элантра». Столкновение произошло в районе путепровода на улице Леонова.

На странице паблика «ЧП ДТП Пермь» в Instagram очевидец произошедшего выложил видеозапись. На ней видно, что автомобили буквально искорежило – у них до половины снесло капоты.

Как сообщили в ГИБДД, в результате аварии сильно был травмирован 30-летний водитель «Богдана». С серьезными ранами его отвезли в больницу. Пострадали и пассажиры обоих автомобилей.