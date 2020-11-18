«Гололед, порывистый ветер и снежные заносы». В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Прикамье

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В краевом управлении МЧС предупредили о неблагоприятном прогнозе синоптиков на ближайшие двое суток.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, в четверг морозный антициклон сменится теплым и мокрым ветреным циклоном.

- Днем 19 ноября и в ночь на 20 ноября в большинстве районов края пройдут снегопады, будут метели, ветер усилится, его скорость при порывах может достигать 18 метров в секунду, - сообщили пермские метеорологи. - Температура воздуха днем 20 ноября будет колебаться от 0 до -5 градусов. Поэтому будьте осторожны: на дорогах будет намерзать лед и могут образовываться снежные заносы.

Однако в выходные снова немного подморозит, и установится ясная погода.