Фото: краевое правительство.

Уже весной было понятно, что из больниц, где будут лечить коронавирус, придется вывозить и куда-то девать много опасных медицинских отходов.

В марте по поручению губернатора регоператор заключил договоры на вывоз и обезвреживание таких медотходов с медицинскими учреждениями региона.

- «Теплоэнерго» обслуживает по договору семь медицинских организаций Прикамья, в том числе городскую клиническую больницу № 3 в Перми и четыре медучреждения в Березниках, Соликамске и в краевой столице, где лечат пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, - сообщили в краевом правительстве.

С начала пандемии регоператор вывез и обезвредил более 402 тонн медицинских отходов класса «В».

Как же перевозят и утилизируют столь опасный мусор?

- Для утилизации организована круглосуточная работа специализированного транспорта с изотермическим кузовом, - рассказали в правительстве. -Автомобили оснащены системой спутниковой навигации и оборудованы системами обеззараживания воздуха. Отходы собирают в сменные контейнеры, которые проходят обработку и дезинфекцию. Затем их сжигают в специальных установках – инсинераторах.