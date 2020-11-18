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Пермский край входит в число тех территорий, где вирусологи следят за «поведением» коронавируса. Они обнаружили, что в Прикамье он мутировал.

Как сообщает агентство ТАСС, об этом рассказал журналистам и. о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

- Российский консорциум по секвенированию коронавирусов на базе НИИ ведет мониторинг изменчивости вирусов SARS-CoV-2, - приводит информагентство слова Дмитрия Лиознова. - Мутация M153T в S-белке обнаружена в 13 субъектах РФ.

По сообщению эксперта, такие исследования проводятся Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новосибирской, Свердловской, Омской областях, Пермском, Алтайском, Краснодарском, Приморском краях, Республике Карачаево-Черкесия, Республике Адыгея, Республике Хакасия.

Мутации коронавируса, обнаруженные в Прикамье и других регионах, по мнению российского вирусолога, пока, скорее всего, не вызовут более тяжелого протекания болезни.

- Коронавирус немного изменился, но все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса, - успокоил Дмитрий Лиознов журналистов.